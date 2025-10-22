Азербайджан, Грузия и Казахстан договорились о введении единого долгосрочного тарифа на перевозки по Среднему коридору. Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на открытии 5-го Тбилисского форума Шелкового пути.

По его словам, соглашение направлено на повышение эффективности маршрута и развитие мультимодальных перевозок. «Мы формируем единую тарифную политику, упрощаем таможенные процедуры и модернизируем инфраструктуру», — отметил Асадов.

Он подчеркнул, что совместные усилия стран помогут реализовать транспортный потенциал региона и укрепить экономические связи на евразийском пространстве.