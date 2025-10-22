Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за решение снять все ограничения на транзит грузов в Армению, сообщает Minval Politika со ссылкой на ереванские СМИ.

«Это чрезвычайно важное заявление, и я хочу выразить свою признательность президенту Азербайджана за этот шаг», — заявил Пашинян.

Напомним, накануне президент Ильхам Алиев в Астане объявил, что Азербайджан полностью снимает действовавшие с момента оккупации ограничения на транзит грузов в Армению.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Minval (@minval_politika)

Первым таким грузом стало казахстанское зерно, направленное в Армению транзитом через территорию Азербайджана.

Пашинян также поблагодарил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и премьер-министра Грузии за участие в реализации этой сделки.

Он также заявил о готовности Армении открыть транзит между Азербайджаном и Турцией.

«Мы не только политически, но и технически готовы уже с сегодняшнего дня обеспечить транзит грузовых автомобилей из Турции в Азербайджан и из Азербайджана в Турцию через территорию Армении. К этому готовы как дороги, так и приграничная инфраструктура по маршруту Маргара-Егнадзор-Сисиан-Горис», — заявил он.