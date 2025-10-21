Строительство Центра разработки космических аппаратов начнется в Азербайджане в предстоящие месяцы.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя правления Космического агентства Азербайджана (Азеркосмос) Дунай Бадирханов, выступая на мероприятии «Возможности из космоса: 10 лет вклада космических наблюдений в социально-экономическое развитие», передает Азертадж.

Он отметил, что в ближайшем будущем Азербайджан планирует производить спутники.

«Первые шаги в этом направлении уже предприняты. Наша команда по исследованиям и разработкам в течение последних полутора лет проходила в Израиле интенсивную подготовку по производству спутников в рамках проекта Azersky-2. Завершена стадия дизайна и проектирования Центра разработки космических аппаратов, где будет располагаться завод по производству спутников и задействован соответствующий персонал. Уже определено место для строительства центра, работы начнутся в ближайшие месяцы. Для запуска нашего нового спутника мы выбрали ракету-носитель компании SpaceX», – подчеркнул Дунай Бадирханов.

По словам руководителя структуры, впервые в истории Азеркосмоса создано дочернее предприятие ООО Spacecraft Development and Production («Разработка и производство космических аппаратов»). «Новое ООО будет способствовать более эффективной реализации проектов, связанных с производством космических аппаратов», — добавил он.