В президентском дворце «Акорда» в Астане проходит официальная церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В честь главы государства у президентского дворца был выстроен почетный караул.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Члены казахской делегации были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации — президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Казахстана.

Президенты прошли перед почетным караулом.

Главы государств сделали совместное фото.

