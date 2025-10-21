В президентском дворце «Акорда» в Астане проходит официальная церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В честь главы государства у президентского дворца был выстроен почетный караул.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Члены казахской делегации были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации — президенту Касым-Жомарту Токаеву.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Казахстана.
Президенты прошли перед почетным караулом.
Главы государств сделали совместное фото.