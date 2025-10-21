В Китае представили новый гибридный автодом Changan Peak View Rv Journey Pro, сообщает портал autohome.com.cn.

Модель построена на базе пикапа Changan Hunter и предлагается в двух комплектациях. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой, где бензиновый двигатель выполняет роль генератора для зарядки батарей.

Полноприводная система с двумя электромоторами развивает суммарную мощность 272 л.с.. Также автодом оборудован пневмоподвеской и выдвижным вторым этажом с электроприводом, что обеспечивает дополнительное пространство и комфорт при путешествиях.