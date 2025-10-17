В рамках своего официального визита в Ватикан первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским Львом XIV.

Мехрибан Алиева, выразив признательность за приём, подчеркнула, что в последние годы отношения и двусторонние связи между Ватиканом и Азербайджаном значительно развились. Первый вице-президент отметила, что в последние годы Фонд Гейдара Алиева проделал большую работу со Святым Престолом в области реставрационных работ, а также научных исследований и культурных обменов.

Первый вице-президент подчеркнула, что на основе соглашений, подписанных между Фондом Гейдара Алиева и Ватиканом, после успешного завершения одних проектов началась реализация других.

Мехрибан Алиева заявила, что Фонд Гейдара Алиева продолжит расширять сотрудничество со Святым Престолом, выступая с новыми инициативами.

На встрече была представлена ​​информация о деятельности Католической церкви Святого Престола в Азербайджане, а также о подготовительных работах, проводимых для строительства второй Католической церкви.

Папа Римский Лев XIV отметил, что двустороннее сотрудничество между Ватиканом и Азербайджаном имеет давнюю историю. Папа выразил признательность первому вице-президенту, отметив, что отношения значительно развились благодаря инициативам, выдвинутым Мехрибан Алиевой несколько лет назад. Лев XIV отметил, что это сотрудничество придало большой импульс межрелигиозному и межцивилизационному диалогу, и что Азербайджан занимает в этом отношении одно из первых мест в мире.

Глава Святого Престола выразил заинтересованность в продолжении этих проектов с Азербайджаном и попросил передать благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за выделенный участок земли под строительство второй Католической церкви. Папа Римский выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева за проделанную работу.

Мехрибан Алиева пригласила Папу Римского посетить Азербайджан.