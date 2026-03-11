Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предупреждал президента США Дональда Трампа о риске Третьей мировой войны.

Об этом Зеленский заявил в интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону для его YouTube-канала.

По словам украинского лидера, Россия уже поддерживает Иран беспилотниками, ракетами и системами ПВО.

Зеленский добавил, что следующий вопрос — появление войск, напомнив о 10 тысячах северокорейских солдат, находящихся в России. По его мнению, подобный сценарий возможен и в Иране, если Москва направит туда свои силы.

Зеленский подчеркнул, что именно Украина сегодня обладает самым большим и уникальным опытом ведения наземных боевых действий в современных условиях. Киев, по его мнению, мог бы поделиться этими знаниями с союзниками, но его сигналы остаются без должного внимания.

