В Баку прошло очередное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении вице-президента французской компании «SAUR» Анаса Дерраза, обвиняемого в получении крупной взятки и в других преступлениях.

В заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Фарида Намазова в качестве свидетеля выступил российский миллиардер азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов. сообщает АПА.

В своих показаниях, данных в присутствии адвоката Шаига Мирзоева, он отметил, что является гражданином России и знаком с обвиняемым. Подтвердив ранее данные им на предварительном следствии показания, Ахмедов сказал: «По необоснованному требованию моей бывшей супруги суд Великобритании постановил арестовать мою яхту. Информация об этом была отправлена в Объединённые Арабские Эмираты, где в международных водах была задержана яхта. При обсуждении этого вопроса с Анасом Дерразом он связался с Александром Беналлой. С его помощью, используя международные возможности, арест с яхты должен был быть снят. Для решения этого вопроса они назвали сумму в 6 миллионов 140 тысяч долларов. Мы заключили трехсторонний договор, по которому для начала нужно было перевести 600 тысяч долларов. Из них я перевел 400 тысяч на счет Александра Беналлы и 200 тысяч — на счет Дерраза со своего личного банковского счета. Однако они не выполнили свои обязательства».

Ф.Ахмедов указал на то, что потом в СГБ у Анаса Дерраза были взяты показания: «Я тоже дал пояснения. Здесь совершено мошенничество и обман, а возможно, и взятка. Дерраз всегда избегал разговора и обещал вернуть деньги. У меня в Гёйчае гранатовые плантации, где люди за 6-7 часов получают 20 манатов. А эти люди взяли 600 тысяч долларов и ничего не сделали. Почему вы не возвращаете эти деньги?» — сказал Ахмедов.

Отвечая на вопросы, Ахмедов заявил: «Я общался только с Дерразом. У меня не было контактов с Александром Беналлой, я с ним не встречался. Тогда я знал Анаса Дерраза как юриста, и не знал, что он инженер».

После этого в суде были зачитаны его показания, данные на предварительном следствии. Свидетель подтвердил свои показания, и отметил, что ущерб ему не возмещен. Ахмедов добавил, что нигде больше не предъявлял никаких претензий по этому поводу.

Процесс будет продолжен 6 ноября.