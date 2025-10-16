В Грузии задержали пятерых граждан России, подозреваемых в отмывании денег через нелегальную криптокомпанию. Об этом сообщает портал Newsgeorgia со ссылкой на Следственную службу Министерства финансов страны.

По данным ведомства, компания, не зарегистрированная в Национальном банке Грузии, предоставляла услуги с виртуальными активами как через физический офис, так и «посредством курьеров». Только за последние месяцы, по утверждению следствия, фирма провела транзакции «на сотни миллионов лари».

Следователи полагают, что подозреваемые в обход пограничного контроля ввозили в страну крупные суммы иностранной валюты, а затем приобретали на них виртуальные активы. При этом компания не осуществляла никаких выплат в бюджет Грузии.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в помещениях, связанных с фигурантами дела. Из офиса компании в Тбилиси изъяли 371 тысячу долларов, а также документы и технику. У одного из задержанных обнаружили 100 тысяч долларов, предназначенных, как утверждается, для покупки виртуальных активов, а также 250 тысяч долларов в автомобиле с российскими номерами.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям о незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов.