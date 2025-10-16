Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нет никакой связи между арестами священников в Армении и заявлениями председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюра Пашазаде.

«Нет. Невозможно, чтобы это было связано с мирным процессом с Азербайджаном», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

«С моей стороны нет нападок на Армянскую апостольскую церковь. В церковных документах нигде не сказано, что занимающее должность католикоса лицо и сама церковь — это одно и то же», — отметил Пашинян на брифинге.

По его словам, в истории ААЦ были случаи, когда католикоса смещали с должности, однако это не приводило к развалу церкви. «После таких случаев церковь не развалилась», — подчеркнул премьер-министр.

Он также напомнил, что в Армении имели место ситуации, когда епископов привлекали к уголовной ответственности и наказывали лишением свободы.