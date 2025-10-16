МВД Грузии оштрафовало председателя ОБСЕ, главу МИД Финляндии Элину Валтонен за незаконное перекрытие дороги при посещении митинга в Тбилиси.

Об этом сообщил телеканал Imedi со ссылкой на МВД.

Валтонен оштрафована за участие в немногочисленном митинге у здания парламента Грузии 14 октября. По закону проезжую часть демонстранты могут перекрывать только если не умещаются в пешеходной зоне. Штраф за нарушение составляет 5 тыс. лари (около $1,8 тыс.).

Также Грузия передала ноту протеста секретариату ОБСЕ из-за посещения председателем организации акции протеста в Тбилиси.

«МИД Грузии выражает озабоченность в связи с визитом главы МИД Финляндии, действующего председателя ОБСЕ Элины Валтонен, передав ноту протеста секретариату ОБСЕ и странам-участникам», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В ноте, направленной секретариату ОБСЕ, МИД Грузии отметил, что в ходе визита в Тбилиси Валтонен, помимо официальной программы, присоединилась к антиправительственному митингу, организованному небольшой группой людей. По информации ведомства, Валтонен также сделала заявление, которое может ввести международное сообщество в заблуждение относительно ситуации в стране.