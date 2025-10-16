Индонезия, Азербайджан и Пакистан являются главными кандидатами на поставку войск для будущей стабилизационной миссии в секторе Газа, сообщили действующий и бывший представители Пентагона, попросившие сохранить анонимность из-за обсуждения чувствительных вопросов. Их слова приводит Рolitico.

Переговоры о составе сил продолжаются, и ни одна страна пока не дала твердых обязательств, добавил нынешний представитель Минобороны США. «Это страны, которые проявили наибольший интерес», — отметил он.

План президента Дональда Трампа по миру в Газе предусматривает, что США будут взаимодействовать с арабскими и другими партнерами для развертывания временных стабилизационных сил, которые будут обучать и поддерживать проверенные силы палестинской полиции, а также консультироваться с Египтом и Иорданией по этому вопросу. США заявили, что американские войска не будут находиться внутри сектора Газа.

Так называемые международные стабилизационные силы являются ключевым элементом плана Трампа по прекращению войны между ХАМАС и Израилем и созданию условий для окончательной демилитаризации и восстановления Газы.

Минимальный срок создания таких сил составляет несколько месяцев. Многие дипломаты и аналитики скептически относятся к тому, что план Трампа выйдет за пределы текущей фазы — прекращения огня в обмен на освобождение всех оставшихся заложников в Израиле.

«Это перспектива на два-три месяца с момента принятия решения» о том, кто будет участвовать, — сказал Дэн Шапиро, бывший представитель Пентагона по Ближнему Востоку при администрации Байдена.