В июне этого года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрел иск бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского к журналистке «КРИК-ТВ» Анастасии Сережниковой и телекомпании «Резонанс» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Основанием для судебного разбирательства стал вопрос, заданный журналистом в ходе интервью, уточняется в публикации суда в Telegram.

В октябре 2024 года на YouTube-канале «КРИК-ТВ» был опубликован видеоролик, в котором журналист Сережникова обратилась к Шихлинскому с провокационным вопросом, в котором высказала оценочное суждение об азербайджанской диаспоре на Среднем Урале.

Истец счёл, что в основе этого вопроса лежит заведомо ложное утверждение о его причастности к созданию организованной преступной группировки. Шихлинский требовал признать эти сведения не соответствующими действительности и порочащими его честь и деловую репутацию, обязать ответчиков опубликовать опровержение в эфире и удалить несколько видеороликов, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей (около $380) и судебные расходы.

Однако суд первой инстанции счел, что спорная фраза была высказана не в форме утверждения, а в форме вопроса. Также было отмечено, что формулировка «так называемую ОПГ» указывает на оценочный характер высказывания, которое к тому же не было выражено в оскорбительной форме.

Поскольку истцу не удалось доказать, что ответчиками были распространены именно утверждения о фактах, а не мнение, и что эти сведения являются ложными и порочащими, суд первой инстанции постановил в иске отказать.

Истец с данным решением не согласился и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт. Решение вступило в законную силу.