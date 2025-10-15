Президент России Владимир Путин 15 октября встретится с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении уточняется, что Ахмед аш-Шараа прибудет в Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров стороны обсудят текущее положение дел на Ближнем Востоке, а также перспективы развития российско-сирийских отношений.

По данным Кремля, особое внимание будет уделено вопросам сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и политической сферах, а также координации действий по урегулированию ситуации в регионе.