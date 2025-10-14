Лидеры США, Катара, Турции и Египта на саммите в Шарм-эш-Шейхе подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Договоренность была достигнута на основе предложенного президентом США Дональдом Трампом мирного плана, состоящего из 20 пунктов.

Прекращение огня в регионе – важнейшее звено в реализации большого проекта по возвращению к нормальной жизни, восстановлению порядка и установлению полноценного мира и безопасности. Еще одним мирным эпизодом общего плана стало возвращение живых заложников — домой вернулись находившиеся в плену больше двух лет израильтяне и почти две тысячи палестинцев.

О том, что собой представляет подписанный в Египте документ, какова роль международных посредников, и какие надежды внушают итоги состоявшегося мирного саммита, в беседе с Minval Politika рассказал политический аналитик из Израиля, эксперт Леонид Пастернак.

«Определенно сохраняется осторожная надежда на позитивный исход. Полагаю, администрация Дональда Трампа детально прорабатывала процесс мирного урегулированию войны в Газе более полугода, опираясь при этом на наследие Джо Байдена. Сейчас, когда удалось найти консенсус с ключевыми региональными игроками, договоренности были закреплены на международно-правовом уровне», — отметил он.

По его словам, однозначного понимания того, как “саммит мира” в Египте поможет в стабилизации общей военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, пока нет.

«Однако заявления Дональда Трампа, а также Биньямина Нетаньяху вполне однозначно сигнализируют о готовности США и Израиля взять на себя историческую ответственность за прочный мир в регионе. Теперь Вашингтону критически важно сберечь тот кредит доверия, который американцы получили от арабских союзников, в том числе Катара и Египта», — сказал эксперт.

Касательно самого документа, подписанного в Шарм-эш-Шейхе, политолог сказал: «Содержание официального соглашения довольно непритязательное. Безусловно, те положения, которые закреплены в итоговом документе, направлены на продвижение мирных инициатив Трампа и его усилий по урегулированию войны. Однако, по сути, это своеобразная проверка, экзамен для ХАМАС и его покровителей».

«Террористическая организация не может что-либо обещать в рамках международной юрисдикции, потому что она по сути своей является преступной. Именно по этой причине представителей ХАМАС не было на саммите. Они делегировали свои полномочия турецким, египетским и катарским дипломатам. Поэтому их подпись под документом имеет особое значение. По сути, они пообещали сохранить мир и стабильность под свою исключительную ответственность», — объяснил Пастернак.

Говоря о реализации мирного плана, политолог указал на то, что на первом этапе были освобождены живые израильские заложники, «а теперь нужно вернуть остальных – убитых боевиками ХАМАС израильтян».

«После этого можно приступить к гуманитарному восстановлению Газы», — добавил он.

«Важнейшим этапом реализации этого мирного соглашения станет процесс отстранения террористов и других международных преступников от власти в анклаве. Гражданская администрация под контролем международных организаций и региональных чиновников – вот гарантия того, что в Газе больше не будет тех, кто угрожает Израилю и держит в заложниках собственных граждан», — подчеркнул эксперт.

Комментируя дальнейшие действия сторон конфликта, аналитик отметил: «Война завершена. Полагаю, теперь у нас, в Израиле, начнутся активные внутриполитические процессы, о которых давно говорит оппозиция. В частности, партии либерального фланга – “Йеш Атид” и “Наш дом Израиль” – требуют создания государственной комиссии по расследованию трагических событий 7 октября. Как вышло, что случилась самая кровавая со времен Холокоста резня евреев? Какие были сведения у правительства на тот момент? Почему террористы смогли прорвать границу и осуществить вторжение в нашу страну?»

Все эти вопросы, по его словам, будут заданы депутатами Кнессета правительству уже совсем скоро, в чем можно не сомневаться.

«Однако на данный момент важно также подчеркнуть, что премьер Биньямин Нетаньяху сумел привести Израиль к очень высоким позициям на Ближнем Востоке. Фактически сейчас это самая мощная в военно-политическом плане и самая влиятельная в дипломатии страна региона. Еще и поэтому арабские государства согласились подписать документ в Шарм-эш-Шейхе – никому не выгодно портить отношения с еврейским государством – лидером Ближнего Востока», — сказал политолог.

Важнейшая задача Израиля, указал аналитик, – восстановление полноценных доверительных отношений с союзниками и партнерами в Европе – НАТО, ЕС, Советом Европы, а также обновление контактов с Канадой, Австралией, Новой Зеландией и другими демократическими странами.

«ХАМАС же, как мне кажется, утратил свою силу и полностью потерял шансы на управление Газой. Это тотальное поражение террористов», — добавил собеседник.

Комментируя роль США в реализации мирного плана, Пастернак сказал: «США – ключевой актор в этом мирном процессе. Именно Вашингтон совместными усилиями с Израилем добился освобождения всех живых заложников. В этом действительно большая заслуга лично Дональда Трампа и его администрации – Стива Уиткоффа, Марко Рубио, Майка Хакаби и других высокопоставленных чиновников. Надеюсь, что мы действительно вступаем в эру масштабной модернизации Ближнего Востока. Как справедливо отметил президент Трамп, войны прошлого больше не должны определять будущее нашего поколения».