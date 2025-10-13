В Азербайджане предлагается ввести требование наличия водительского удостоверения для управления мопедом.

Соответствующее предложение внесено в закон «О дорожном движении», передает Report.

Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

На заседании было отмечено, что основная цель законопроекта — усовершенствование регулирования эксплуатации мопедов, повышение уровня знаний и навыков водителей, а также в целом — улучшение безопасности дорожного движения. Одним из ключевых изменений, предложенных в документе, является введение обязательного получения водительского удостоверения для управления мопедом. Это позволит убедиться в наличии у водителей необходимых знаний и навыков и, как результат, повысит безопасность на дорогах.

Среди других предложений — более точное определение понятия мопеда, обязательная государственная регистрация и постановка мопедов на учёт.

Кроме того, законопроектом предусмотрена отмена прежнего требования, согласно которому мопеды должны были передвигаться исключительно по крайней правой полосе дороги.

Также предлагается запретить перевозку груза, выходящего за габариты мотоцикла или мопеда более чем на 0,5 метра по длине или ширине, а также такого, который мешает управлению транспортным средством.