Президент США Дональд Трамп заявил, что может отправить Киеву крылатые ракеты Tomahawk большой дальности, если войну в Украине не удастся урегулировать в ближайшее время, передает Би-би-си.

Этому предшествовал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Зеленским, в ходе которого, как сообщается, обсуждалась возможность получения Украиной ракет «Томагавк».

«Возможно, я поговорю с ним [с Путиным — ред.]. Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — сказал глава Белого дома на борту Air Force One, на котором он летит в Израиль.