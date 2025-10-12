Американка Джесс Райт придумала необычный способ решить бытовые конфликты с мужем: она выставляет супругу счета за неубранные вещи и забытые обязанности по дому.

Система проста: за мелкие нарушения вроде оставленной зубной пасты предусмотрен штраф в $5, за пропущенную стирку — $10–20, а за более серьёзные проступки сумма доходит до $50. В итоге ежемесячные «долги» мужа составляют от $30 до $600.

Сначала супруг был ошеломлён методом жены, но позже признал, что он работает: «Это необычно. Но она не кричит. Я просто плачу — и всё».

По словам Джесс, идея пришла после рождения троих детей, когда домашних дел стало значительно больше. Полученные деньги она откладывает в сбережения или тратит на себя.

История вызвала бурную реакцию в соцсетях. Одни пользователи посчитали систему оригинальным способом мирно решать конфликты, другие иронично предложили добавить к счетам ещё и «плату за обслуживание».