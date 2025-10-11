Завтра, 12 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается. Будет дуть юго-восточный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 14–17 °C, днём 22–27 °C. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., относительная влажность — 60–65%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных местах дожди могут носить ливневый характер, возможен град. В некоторых местах будет туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11–16 °C, днем — 20–25 °C; в горах ночью — 1–6 °C, днем — 8–13 °C.