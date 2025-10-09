Азербайджан и Кувейт обсудили реализацию совместных проектов в области нефтепереработки. Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в социальной сети X.
По его словам, обсуждения состоялись в рамках встречи с министром нефти Кувейта, председателем Совета директоров Кувейтской нефтяной корпорации Тареком Сулейманом Аль-Руми в ходе делового визита в эту страну.
Читайте также: Азербайджан обсудил с Кувейтом расширение двустороннего сотрудничества
«На встрече мы оценили возможности и перспективы сотрудничества в реализации проектов по переработке нефти, торговле нефтегазовыми продуктами, а также в области традиционной и возобновляемой энергетики. Обсудили успешное участие Азербайджана в региональных и глобальных энергетических проектах и эффективное управление ресурсами в переходный период к устойчивой экономике», — отметил министр.
#Küveyt Dövlətinə işgüzar səfərimiz çərçivəsində bu ölkənin neft naziri (@moo_kw), Küveyt Neft Korporasiyasının Direktorlar Şurasının sədri Tareq Süleyman Al-Rumi ilə keçirdiyimiz görüşdə ikitərəfli #iqtisadi əlaqələrin gücləndiyini məmnunluqla vurğuladıq.
Neft emalı… pic.twitter.com/MpTR8h2vfj
— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) October 9, 2025