Азербайджан и Кувейт обсудили реализацию совместных проектов в области нефтепереработки. Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в социальной сети X.

По его словам, обсуждения состоялись в рамках встречи с министром нефти Кувейта, председателем Совета директоров Кувейтской нефтяной корпорации Тареком Сулейманом Аль-Руми в ходе делового визита в эту страну.

«На встрече мы оценили возможности и перспективы сотрудничества в реализации проектов по переработке нефти, торговле нефтегазовыми продуктами, а также в области традиционной и возобновляемой энергетики. Обсудили успешное участие Азербайджана в региональных и глобальных энергетических проектах и эффективное управление ресурсами в переходный период к устойчивой экономике», — отметил министр.