Азербайджан обсудил с Кувейтом вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сферах транспорта, транзитных перевозок, торговли, туризма, традиционной и возобновляемой энергетики, а также сельского хозяйства.

Обсуждения состоялись в рамках встречи министра экономики Микаила Джаббарова с министром финансов, электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемой энергетики Кувейта Субаихом Абдул Азизом Абдул Мухсеном Аль-Мухаизимом.

«Мы представили информацию о благоприятном инвестиционном климате нашей страны и подчеркнули расширение экономических связей между Азербайджаном и Кувейтом», — написал Джаббаров в соцсети Х.