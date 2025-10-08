Компания Airbus установила новый рекорд: реактивный самолет A320 стал самым продаваемым лайнером в истории, опередив американского конкурента Boeing.

Согласно данным компании Cirium, с начала эксплуатации A320 продан в количестве 12 260 единиц.

Рекордное достижение было зафиксировано при передаче очередного самолета Flynas, авиакомпании из Саудовской Аравии, которая приобрела судно недавно.

Такой результат подтверждает успех европейского производителя на мировом рынке гражданской авиации и устойчивый спрос на узкофюзеляжные лайнеры семейства A320.