Пентагон до конца недели может определить компанию-подрядчика для проектирования и строительства палубных истребителей нового поколения F/A XX для Военно-морских сил США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, выбор идёт между двумя авиастроительными гигантами — Boeing и Northrop Grumman. Новый истребитель должен заменить F/A-18E/F Super Hornet, находящийся на вооружении с 1990-х годов.

Как отмечает Reuters, министр обороны США Пит Хегсет утвердил решение о выборе подрядчика на прошлой неделе. Ожидается, что результаты отбора будут объявлены до конца текущей недели, однако, по словам неназванного чиновника, процесс может затянуться из-за уточнений и технических деталей.