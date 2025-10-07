В городе Сервабад, расположенном на западе Ирана в провинции Курдистан, неизвестные атаковали штаб Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Как сообщают местные СМИ, участники одной из вооруженных антиправительственных группировок бросили гранату в здание.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли двое сотрудников КСИР, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

Иранские власти заявили, что начато расследование инцидента, а в регионе проводится операция по поиску нападавших.