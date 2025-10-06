Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения пятерым организаторам митинга, который прошёл в Тбилиси 4 октября. Оппозиционеров подозревают в призывах к свержению власти и попытке насильственной смены конституционного строя, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Грузии предъявила обвинения Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе по фактам организации и руководства групповым насилием, попытки захвата объектов стратегического значения, насильственной смены конституционного строя и призывов к свержению государственной власти», — отметили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, уголовные дела, возбужденные против оппозиционеров, предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.