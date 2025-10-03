Палестинское движение ХАМАС передало посредникам свой ответ на предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленный источник в группировке.

ХАМАС подтвердил, что передал посредникам ответ на план Трампа по Газе, согласен освободить всех живых заложников и вернуть тела погибших.

«ХАМАС согласен освободить всех живых заложников и вернуть тела [погибших] в соответствии с формулой, изложенной президентом США, и при условии обеспечения подходящей обстановки для обмена», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения. Радикалы подчеркнули, что готовы «немедленно перейти к переговорам через посредников, чтобы обсудить данный вопрос».

ХАМАС согласен передать управление сектором Газа независимому органу власти, состоящему из палестинских технократов.