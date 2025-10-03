Сооснователь и генеральный директор стартапа Higgsfield AI Алекс Машрабов выступил на международном технологическом форуме Digital Bridge 2025 в Астане.

По его словам, высокая продуктивность требует полной отдачи: сотрудники компании работают по 70–100 часов в неделю, как это было на старте OpenAI или TikTok.

Эксперт уверен, что видеоконтент, созданный с помощью ИИ, станет основным инструментом в соцсетях и рекламе. По его прогнозам, уже через три года каждый второй видеоролик в социальных сетях будет сгенерирован искусственным интеллектом. Машрабов добавил, что один менеджер с поддержкой ИИ сможет создавать десятки, а то и сотни рекламных материалов в день.

Он также обратился к молодым предпринимателям, подчеркнув важность постоянного обучения и самосовершенствования. «Каждый день нужно задавать себе вопросы: чему вы научились, как стать успешнее завтра, где лучше распределить время, что делегировать и где нанимать людей», — отметил Машрабов.