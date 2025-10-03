В Азербайджане за шесть месяцев число женщин-предпринимателей достигло 330 тысяч, заявил министр экономики Микаил Джаббаров на II Национальном форуме по конкуренции в Баку. По его словам, это свидетельствует о росте участия женщин в бизнесе и экономике страны.

Министр также сообщил, что за первые восемь месяцев 2025 года инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана выросли на 15%, а общий объем инвестиций в основной капитал составил 8,2 млрд манатов. Доля частного сектора в экономике достигает 81%.