Вечером 2 октября аэропорт Мюнхена был вынужден на несколько часов приостановить отправление и прием самолетов после сообщений о возможных дронах в районе воздушной гавани.

По данным пресс-службы аэропорта, из-за инцидента отменили 17 рейсов, еще 15 самолетов, направлявшихся в Мюнхен, были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Франкфурт и Вену. Нарушение графика затронуло около трёх тысяч пассажиров. Для тех, кто не смог улететь, в терминале организовали временные спальные места, предоставили одеяла, закуски и напитки.

Сообщения о беспилотнике поступили от нескольких очевидцев, передает Deutsche Welle. Полиция обследовала территорию аэропорта, однако никаких подозрительных объектов или лиц обнаружить не удалось.