Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Дании, что после встречи на уровне лидеров с США Украина может получить новую помощь в контексте дальнобойных ударов, хотя конкретные детали пока неизвестны.

Он подчеркнул, что Украина никогда первой не атаковала объекты гражданской инфраструктуры РФ, а только отвечала на удары агрессора. Около года назад украинские защитники не имели достаточных возможностей, из-за чего удары россиян приводили к блэкаутам.

Зеленский отметил, что Украина потенциально может применять столько же дронов в день, сколько Россия — около 500–600 единиц, однако это зависит от финансирования. «Если нам удастся выйти на такие показатели, у россиян появятся вопросы к российскому лидеру Владимиру Путину. До этого мы использовали только наши системы вооружения. После встречи с президентом США мы, возможно, будем иметь что-то большее», — добавил он.