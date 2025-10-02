В результате землетрясения в Стамбуле пострадали 17 человек, сообщил губернатор города Давуд Гюль. По его словам, пострадавшие получили травмы, выпрыгивая в панике из здания во время толчков.

Отмечается, что разрушений в результате землетрясения зафиксировано не было.

16:15 Землетрясение магнитудой 5 произошло в районе Мраморного моря и ощущалось в Стамбуле, передают турецкие СМИ.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), подземные толчки почувствовали также жители Чанаккале, Эдирне, Текирдага, Кыркларели и Балыкесира.

Посетители некоторых ресторанов на западе Стамбула запаниковали, поспешно покинули заведения и вышли на улицы.