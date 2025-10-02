Премьер-министр Албании Эди Рама, комментируя ошибку Трампа про войну между Азербайджаном и Албанией (Арменией — ред.), подшутил над Макроном, сказав, что он не поздравил его и Ильхама Алиева с этим событием:

«Ты должен извиниться перед нами за то, что не поздравил нас с мирным договором, которого добился президент Трамп между Албанией и Азербайджаном».

Макрон посмеялся и в шутку принес извинения:

«Я извиняюсь за это», — сказал Макрон.

Эди Рама отметил, что Трамп «очень усердно работал над этим».