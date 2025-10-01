Переход Вооружённых сил Украины на корпусную структуру завершён, все вновь созданные корпуса уже выполняют задачи в составе определённых группировок, рассказал начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов в интервью «Укринформ», опубликованном 1 октября.

«Есть, конечно, нюансы относительно укомплектованности, подготовки и изменений, которые уже происходят внутри этих структур. Вооружённые силы Украины — большой сложный механизм, который постоянно видоизменяется и продолжает организационные мероприятия», — отметил Гнатов.

По его словам, Генштаб организовал подготовку всех десяти вновь созданных управлений корпусов, привлекая инструкторов стран-партнёров. Несмотря на вопросы укомплектованности и подготовки, корпуса активно интегрируются в военную систему. Также запланированы кадровые изменения.

Гнатов подчеркнул, что благодаря проведённой корпусной реформе не были реализованы планы российских войск по скорым наступательным действиям на Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.