Армии стран Запада начали активно возвращаться к использованию воздушных шаров в военной сфере, пишет The Economist. По данным издания, речь идёт о возрождении «военного воздухоплавания», которое снова становится важным инструментом для разведки.

«Военное воздухоплавание снова набирает популярность. Вооруженные силы обращаются к технологии XVIII века, чтобы шпионить за врагами», — отмечает журнал.

Высотные аэростаты, похожие на китайский шар, обнаруженный над США в 2023 году, поднимаются на высоту от 24 до 37 километров. Это значительно выше коммерческих самолётов, но ниже спутников, находящихся на орбите в пределах 160–2000 км.

Именно это положение позволяет шарам делать более детальные снимки земли, чем многие современные спутники. Таким образом, старинная технология получила новое применение в военных целях.