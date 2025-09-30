Посла Южно-Африканской Республики во Франции Нкосинати Эммануэля Мтетву нашли мертвым в Париже, сообщает Reuters со ссылкой на французскую прокуратуру. Тело дипломата обнаружено под окнами четырехзвездочного отеля Hyatt Regency Paris Étoile в районе Порт-Майо. Ему было 58 лет.

Мтетва числился пропавшим без вести с 28 сентября, когда его жена получила «тревожное сообщение» и обратилась в правоохранительные органы. Последний сигнал с его телефона был зафиксирован в районе Булонского леса, после чего началась поисковая операция. Тело посла нашли на следующий день возле отеля.