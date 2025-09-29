Суд в Свердловской области отклонил апелляцию сына бывшего лидера азербайджанской диаспоры Мутвалы Шыхлинского. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«Адвокат обвиняемого обжаловал постановление в Свердловском областном суде, но безуспешно. Суд апелляционной инстанции не удовлетворил апелляционную жалобу», — сказано в сообщении.

Суд принял решение, что Мутвалы Шыхлинский останется в СИЗО по 14 декабря.

Отметим, что Мутвалы Шыхлинский обвиняется в причинении насилия в отношении представителя власти.