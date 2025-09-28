В селе Атбулаг Гаджигабульского района произошло ДТП, в котором пострадали три человека, сообщает Report.

Инцидент произошёл на автомагистрали Баку-Газах при столкновении двух автомобилей. Среди пострадавших: Мусаев Мехман (1965 г.р.) из села Гасымбейли Сабирабадского района, Джафаров Гамлет (1973 г.р.) из Агдеринского района и Мамедов Эльшан (1985 г.р.) из Агдама.

На место происшествия прибыли медицинские бригады, однако пострадавшие отказались от оказания помощи. По факту ДТП проводится расследование.