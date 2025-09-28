МВД Грузии сообщило о задержании гражданина Ирана, который пытался ввезти в страну 200 килограммов героина. Стоимость изъятых наркотиков на чёрном рынке превышает 50 миллионов долларов.

По данным следствия, наркотики перевозились в грузовом автомобиле, который вёз корм для рыб. При проверке на грузино-азербайджанской границе через КПП «Красный мост» полицейские обнаружили восемь мешков с героином.

Сейчас устанавливается конечный пункт доставки груза и круг причастных лиц. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

