Российская Федерация не смогла попасть в Совет Международной организации гражданской авиации (ІСАО). Выборы прошли 27 сентября в Монреале, Канаде.

России не хватило шести голосов, чтобы войти в первую или вторую группу Совета. ІСАО устанавливает международные стандарты безопасности полётов и объединяет государства с наибольшим влиянием в авиации.

«Страна, которая нарушает Чикагскую конвенцию, запускает самолёты без сертификатов и создаёт угрозу безопасности полётов, не может руководить международной авиацией», — сказал министр Украины Алексей Кулеба.