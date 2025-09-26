Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла скорое начало третьей мировой войны, если подтвердится информация венгерских СМИ о «планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше».

По словам официального представитель российского внешнеполитического ведомства, сделать это планируется с целью обвинить в диверсиях Россию:

«Судя по имеющейся информации, план состоит в том, чтобы отремонтировать несколько сбитых российских БПЛА, направить их под видом «российских дронов» на хабы НАТО в Польше и Румынии, провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всём Москву и тем самым развязать вооружённый конфликт между Россией и НАТО», — заявила Захарова.