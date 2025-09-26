Президент Сербии Александр Вучич заявил, что считает Азербайджан и президента Ильхама Алиева не только стратегическими партнёрами, но и подлинными друзьями.

«В современном мире далеко не о каждом можно сказать подобное, — подчеркнул Вучич в беседе с «АзерТадж». — Президент Алиев известен в Сербии как сильный лидер и вместе с тем как человек, которого искренне любит сербский народ».

Он отметил, что сотрудничество между странами успешно развивается по самым разным направлениям. «Буквально накануне председатель нашего парламента посетил Баку. Мы взаимодействуем в сферах от сельского хозяйства до военно-технического сотрудничества. И будем расширять это сотрудничество, повышать его уровень и совершенствовать», — сказал сербский лидер.

В завершение Вучич передал «самые добрые пожелания азербайджанским друзьям и брату — президенту Ильхаму Алиеву».