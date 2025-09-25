Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 были замечены в зоне противовоздушной обороны у берегов Аляски, сообщает объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD). На перехват подняли четыре американских F-16, разведсамолет E-3 и четыре самолета-заправщика KC-135.

В NORAD уточнили, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не нарушали границы США или Канады. Однако в командовании подчеркнули, что «все самолеты в зоне идентификации должны быть немедленно опознаны в интересах национальной безопасности».