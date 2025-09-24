Азербайджан вводит обязательную маркировку мясной продукции на основе экспертизы.

Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Али Асадов.

Постановление вносит поправки в правила выдачи акта экспертизы, разрешающего продажу данной мясной продукции.

Отныне маркировка мяса, туш животных и птиц и любой другой мясной продукции ветеринарным штампом и клеймами станет обязательной на основании акта экспертизы.

Экспертизу же будут осуществлять специалисты, работающие в ветеринарно-производственно-контрольных отделах предприятий и организаций и состоящие на учете в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана.