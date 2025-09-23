В Нью-Йорке Секретная служба США обнаружила и нейтрализовала сеть электронных устройств, способных отключать мобильную связь и проводить телекоммуникационные атаки.

В ходе расследования были изъяты около 100 тысяч SIM-карт и 300 серверов. По данным The New York Times, инфраструктура могла рассылать до 30 миллионов анонимных сообщений, что чиновники назвали «беспрецедентным масштабом».

Сеть могла использоваться для рассылки угроз, блокировки связи и создания каналов зашифрованного общения для преступных организаций. Устройства располагались примерно в 55 километрах от штаб-квартиры ООН, где проходит Генассамблея с участием десятков мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа.

«Учитывая время, местоположение и потенциальные риски сбоев телекоммуникационных сетей Нью-Йорка, агентство оперативно приняло меры по отключению сети», — отметили в Секретной службе США.

