Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что подписание соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне положительно сказалось на значимости Среднего коридора, сообщает пресс-служба главы государства.

Выступая во время встречи с главным исполнительным директором Cerberus Capital Management Фрэнком Бруно в Нью-Йорке, он отметил: «Подписание исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне положительно повлияло на рост значимости Среднего коридора как одного из важных торговых путей».

Токаев подчеркнул, что объем грузоперевозок по Среднему коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту, ТМТМ) за последние пять лет увеличился в шесть раз.

Глава государства также высоко оценил глобальное лидерство Cerberus Capital Management в управлении инвестициями, приветствуя интерес компании к финансированию инфраструктурных проектов в рамках развития ТМТМ.