Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении нового сбора в размере 100 тысяч долларов за рабочие визы H-1B для квалифицированных иностранных специалистов. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg.

По словам Трампа, мера направлена на ограничение «чрезмерного» использования программы, из-за которого «американцы теряют рабочие места». Теперь въезд в США по визе H-1B будет невозможен без уплаты нового сбора.

Сейчас регистрация в лотерее на H-1B стоит $215, а с учётом дополнительных налогов сумма не превышает $1500. Новый сбор будет прибавляться к этим расходам.

Как уточнил министр торговли США Говард Лютник, указ вступает в силу 21 сентября и распространяется только на новые заявки. Ежегодно по программе выдаётся 65 тысяч виз. Еще 20 000 дополнительных виз предназначены иностранцам, получившим дипломы американских вузов и имеющим ученые степени. Визы выдаются посредством лотереи и обычно действуют три года, однако владельцы виз могут продлить их или подать заявление на получение грин-карты.

H-1B традиционно востребована в IT-сфере: более 70% получателей виз составляют специалисты из Индии, около 12% — из Китая. По этой программе в США въезжали и многие известные предприниматели, включая Илона Маска и сооснователя Instagram Майка Кригера.

Reuters сообщает, что Microsoft, JPMorgan и Amazon уже рекомендовали сотрудникам с визами H-1B не покидать США. Тем, кто находится за пределами страны, советуют вернуться как можно скорее.

Кроме того, Трамп подписал второй указ, запускающий программу ускоренного получения вида на жительство. Иностранцы смогут оформить Trump Gold Card («Золотая карта Трампа») за $1 млн или Trump Platinum Card («Платиновая карта Трампа») за $5 млн. Эти варианты ВНЖ освобождают держателей от налогов на прибыль, полученную за пределами США.

«Они заплатят огромные деньги за возможность приехать. Это принесёт миллиарды долларов, которые будут направлены на снижение налогов и погашение долгов», — заявил Трамп.