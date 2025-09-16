13 сентября в городе-курорте Sea Breeze состоялся пятый международный турнир по смешанным единоборствам (MMA) «New Generation 5», организованный Забитом Самедовым. В рамках турнира прошло 10 поединков международного уровня, где лучшие бойцы Азербайджана сражались против представителей разных стран.
В карде турнира приняли участие топовые азербайджанские бойцы: Таир Абдуллаев, Мехеммедали Османлы, Мехман Мамедов, Магеррам Гасанзаде. Они провели бои с представителями Бразилии, Узбекистана, Киргизии, Египта и других стран. Особое внимание привлёк дебют титулованного кикбоксера Алима Набиева в ММА.
Основной кард:
Ветеран смешанных единоборств Мехман Мамедов одержал победу в начале первого раунда эффектным нокаутом.
Во втором бою карда Магеррам Гасанзаде выиграл техническим нокаутом во втором раунде.
Главные бои основного карда:
Алим Набиев победил нокаутом в первом раунде.
Мехеммедали Османлы выиграл единогласным решением судей, полностью доминировав над соперником (30-25/30-25/30-26) и увеличил свой рекорд до 11-0.
В главном бою вечера Таир «Tank» Абдуллаев победил удушающим приёмом и улучшил свой рекорд до 20-3.
Результаты андеркарда:
Мубариз Самедов — победа единогласным решением судей (30-27/30-27/30-27).
Саддам Османлы — победа удушающим приёмом в первом раунде.
Сахил Шакиров — победа гильотиной в первом раунде.
Элнар Ибрагимов — победа единогласным решением судей (30-27/30-27/29-28).
Руфат Гасанзаде — победа единогласным решением судей (29-28/30-27/29-28).
Турнир «New Generation 5» в очередной раз подтвердил высокий уровень MMA в Азербайджане и привлёк международное внимание к талантливым бойцам страны.
Мероприятие прошло при организационной поддержке Dream Group International.