Евросоюз пока не планирует повышать тарифы для Китая и Индии – крупнейших покупателей российской нефти, сообщают СМИ. Речь не идёт о полном отказе от мер, однако ЕС не намерен вводить «чрезмерные тарифы».

Министр финансов Японии Кацунобу Като при этом заявил, что введение санкций против третьих стран за закупки российской нефти является затруднительным.

«Было бы затруднительно вводить высокие пошлины [против третьих стран], основывая такое решение исключительно на том, что они покупают российскую нефть», — сказал министр.

Так он прокомментировал публикации о том, что президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу повысить пошлины на импорт из Китая и Индии до 100% в качестве давления на Россию.