Европейская комиссия рассматривает возможность введения санкций против Грузии, а также приостановку безвизового режима с этой страной. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге.

«В ходе обсуждений мы рассматривали разные варианты — от санкций до приостановки безвизового режима и других мер. В то же время, как уже сообщалось, мы полностью снизили уровень политических контактов, прекратили финансовую помощь властям Грузии и усилили поддержку гражданского общества», — сказала Хиппер.