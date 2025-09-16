Азербайджан ограничил ввоз отдельных видов продукции из ряда стран в связи с выявлением инфекционных заболеваний животных.

Как сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения животных, случаи заражения зафиксированы в ряде регионов.

В области Беловар-Билогора (Хорватия) и Шомод (Венгрия) зафиксировано вирусное заболевание блутанг, в округе Эль-Маргаб (Ливия) — оспа мелкого рогатого скота, в штате Южная Дакота (США) — высокопатогенный птичий грипп.

С целью защиты страны от распространения этих инфекционных заболеваний АПБА временно ограничило импорт соответствующих товаров из указанных территорий с учетом принципа зонирования.

В то же время было направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия необходимых мер.